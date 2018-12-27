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أخبار لبنان
هل تُسقط الثورة الشعبيّة الحكومة قبل ولادتها؟
يواصل الشارِع اللبناني حراكه للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة بعيدة عن الطبقة السياسية الحاكمة…
أخبار سوريا
صباح لبنان اليوم “ثوري” وحكومة دياب “باسيلوقراط”
عندما يمعن المسؤولون بقمع إرادة الشعب، ويتفننون بالكذب والكذب ثم الكذب، عندما تصبح الديماغوجيا قاعدة بالعمل السياسي…
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أخبار العالم
تفاصيل القضاء على سليماني..الاستهداف تمّ بصاروخ بـ 6 شفرات من طائرة مسيرة
أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الجمعة، أن استهداف قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، جرى بعدة صواريخ من…
الصحة
كيف يعمل هرمون “الغريلين” المسؤول عن الشعور بالجوع؟
مع اختلاف نمط الحياة وزيادة الضغط والتوتر العصبي، يعاني بعض الأشخاص من قلة النوم، وبالتالي يزداد وزن الجسم بسبب عدم…
فنون ومنوعات
بالصور: اطلالات حسناء الحريري.. عندما تجتمع الفخامة والبساطة معاً
اطلالة مفعمة بالاناقة والانوثة للسيّدة حسناء الحريري لفتت انظار متابعيها على "انستغرام" بعدما نشرت صورة لها في…
تكنولوجيا وعلوم
علماء يطلقون مبادرة لزراعة مليار شجرة بالطائرات المسيّرة
كشف علماء كنديون عن مبادرة لزراعة مليار شجرة جديدة بحلول العام 2028، باستخدام شبكة من الطائرات المسيّرة "بدون طيار"…