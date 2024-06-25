آستون فيلا يتطلع لضم نجم ريال سوسيداد

ريال سوسيداد مستعد للتخلي عن برايس مينديز إذا جاء العرض المناسب، مع إبداء أستون فيلا اهتمامه بلاعب خط الوسط، كما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس.

ويحرص أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، على تعزيز الفريق استعداداً لدوري أبطال أوروبا المقبل في فيلا بارك.

إيمري لديه إعجاب كبير بأسلوب لعب منديز، واستفسر فيلا عن إمكانية التعاقد معه.

ريال سوسيداد منفتح للسماح للاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالمغادرة إذا كان العرض يلبي توقعاتهم، على الرغم من أنهم يفضلون الاحتفاظ بخدماته.

وشارك مينديز، الذي يرتبط بعقده مع ريال سوسيداد حتى عام 2028، في 32 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي، وسجل خمسة أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة.

خبرته الواسعة في الدوري الإسباني، مع أكثر من 200 مباراة، تجعله احتمالًا جذابًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تحت إشراف إيمري.

بالإضافة إلى أستون فيلا، أبدى مانشستر يونايتد وروما ويوفنتوس أيضًا اهتمامًا بالتعاقد مع مينديز.