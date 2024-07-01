الأثنين 25 ذو الحجة 1445 ﻫ - 1 يوليو 2024 |
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آشوورث مديراً رياضياً لمانشستر يونايتد

منذ 9 ثواني
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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين تعيين دان آشوورث مديراً رياضياً بعد عدة أشهر من استقالته من منصبه في نيوكاسل يونايتد.

وكان آشوورث (53 عاما)، وهو مدير القطاع الفني السابق في برايتون آند هوف ألبيون، قد استقال من نيوكاسل يونايتد في فبراير/ شباط لكن النادي اشترط عدم انتقاله الفوري لمنافس.

وتأتي خطوة آشوورث بعد أن استحوذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على عمليات كرة القدم في أولد ترافورد.

وقال الناديان في بيان: “توصل نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد إلى اتفاق لإعفاء دان آشوورث من التزاماته التعاقدية مع نيوكاسل يونايتد.

“تظل شروط هذا الاتفاق سرية بين الناديين. نيوكاسل يونايتد يشكر دان على خدماته ويتمنى له كل التوفيق”.

    المصدر :
  • رويترز

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