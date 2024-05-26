آمال نابولي الأوروبية تنتهي بتعادل سلبي مع ليتشي

أهدر نابولي فرصته الضئيلة للمشاركة في مسابقة أوروبية الموسم المقبل بتعادله دون أهداف على ملعبه مع ليتشي في آخر مباراة له بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم اليوم الأحد 26 أيار/مايو 2024.

واحتل نابولي بطل الموسم الماضي المركز العاشر برصيد 53 نقطة متساويا مع تورينو صاحب المركز التاسع الذي خسر 3-صفر أمام مضيفه أتلانتا في مباراة أقيمت في نفس التوقيت.

ورغم خسارته فإن تورينو لا يزال بوسعه الحصول على مكان في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي إذا فاز فيورنتينا صاحب المركز الثامن، والذي لديه مباراة مؤجلة، بلقب دوري المؤتمر.

وسيواجه فيورنتينا منافسه أولمبياكوس اليوناني على اللقب يوم الأربعاء.