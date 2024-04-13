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آمال يوفنتوس في الفوز بالدوري تنتهي بتعادله في تورينو

منذ ساعة واحدة
نادي يوفنتوس

نادي يوفنتوس

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‬انتهت آمال يوفنتوس في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بعد تعادله على ملعب غريمه المحلي تورينو اليوم السبت.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 63 نقطة من 32 مباراة قبل ست جولات من النهاية ويتأخر بفارق بفارق 19 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان الذي يستضيف كالياري غدا الأحد.

وأهدر دوسان فلاهوفيتش فرصتين ليمنح التقدم ليوفنتوس في الشوط الأول عندما سدد في القائم ومرة أخرى دفع فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش حارس تورينو للتعامل مع تسديدة في الزاوية البعيدة لمرماه.

وظن دوفان زاباتا مهاجم تورينو أنه افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بعد دقيقة واحدة من نهاية الاستراحة لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ في الإعداد للهجمة.

وفاز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات متتالية بين عامي 2012 و2020.

    المصدر :
  • رويترز

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