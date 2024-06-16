آندي موراي يقود منتخب التنس البريطاني في أولمبياد باريس 2024

قالت اللجنة الأولمبية البريطانية اليوم الأحد إن آندي موراي بطل ويمبلدون وأمريكا المفتوحة السابق سيمثل بريطانيا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة المقررة في باريس في وقت لاحق من العام الحالي والتي ربما تكون مشاركته الأولمبية الأخيرة.

والاسكتلندي موراي (37 عاما) الذي توج بالذهبية الأولمبية في لندن في 2012 وفي ريو دي جانيرو 2016 هو اللاعب الوحيد الذي أحرز الذهبية الأولمبية في منافسات فردي الرجال في دورتين متتاليتين.

وسيمثل بريطانيا إلى جانب موراي مواطنوه جاك درابر وكاميرون نوري ودان إيفانز.

ولم تنضم بطلة أمريكا المفتوحة السابقة إيما رادوكانو لتشكيلة المنتخب البريطاني في الألعاب بينما قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن اللاعبة رفضت عرضا لمنحها بطاقة دعوة للانضمام المباشر للمنتخب الأولمبي بينما لا تزال في بداية عودتها للملاعب بعد خضوعها لجراحة في المرفق والكاحل العام الماضي ما تسبب في تراجعها في قائمة التصنيف لدرجة تحرمها من التأهل المباشر.

وستشارك البريطانية الأولى حاليا كاتي بولتر في الألعاب الأولمبية لأول مرة في مسيرتها من خلال منافسات فردي السيدات.

وسيشارك نيل سكوبسكي وجو ساليسبري في منافسات زوجي الرجال.

وقال مارك إنجلاند رئيس بعثة الاتحاد البريطاني للتنس في بيان “آندي موراي كان يحمل علم بلادنا في أولمبياد ريو دي جانيرو ولا يزال مثالا يحتذى به من خلال التزامه بالمشاركة في الألعاب الأولمبية وبالانضمام للمنتخب البريطاني للتنس في المشاركة الخامسة له في الدورة الأولمبية.”

وستقام منافسات التنس الأولمبية خلال الفترة ما بين 27 يوليو تموز والرابع من أغسطس آب.