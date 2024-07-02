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آندي موراي ينسحب من منافسات الفردي في ويمبلدون

منذ 7 دقائق
لاعب التنس البريطاني آندي موراي

لاعب التنس البريطاني آندي موراي

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قال الفريق الإداري لآندي موراي بطل ويمبلدون للتنس مرتين، اليوم الثلاثاء إن اللاعب البريطاني (37 عاما) انسحب من منافسات الفردي في البطولة التي ستكون الأخيرة له.

وسيخوض منافسات الزوجي مع شقيقه جيمي.

وخضع موراي لجراحة مؤخرا لإزالة كيس في العمود الفقري كان يضغط على أعصابه ويجعله يفقد السيطرة والقوة في ساقه اليمنى.

وقال فريق موراي “لسوء الحظ، رغم العمل الشاق من أجل تعافيه منذ الجراحة التي خضع لها قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع واحد، اتخذ آندي قرارا صعبا للغاية بعدم خوض منافسات الفردي هذا العام.

“كما يمكنك أن تتخيل، فهو يشعر بخيبة أمل كبيرة لكنه أكد أنه سيلعب في الزوجي مع جيمي ويتطلع للمنافسة في ويمبلدون للمرة الأخيرة”.

وكان من المقرر أن يواجه التشيكي توماس ماتشاك في الفردي اليوم الثلاثاء.

وقال موراي، الذي أنهى في 2013 انتظارا دام 77 عاما ليفوز بلقب فردي الرجال لبريطانيا في ويمبلدون وفاز باللقب مرة أخرى عام 2016، في وقت سابق إنه من غير المرجح أن يواصل مسيرته بعد هذا العام وقد ينسحب من دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

    المصدر :
  • رويترز

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