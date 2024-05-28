أبرز الانتقالات الصيفية.. "غوندوغان" إلى الدوري التركي

يعتزم نادى جالاتا سراي التركي، ضم لاعب وسط برشلونة، الألماني إلكاس غوندوغان، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل، وذلك في إطار التغييرات التي يجريها هذا النادي الإسباني.

ونجح جالاتا سراي، فى التتويج بلقب الدوري التركي خلال الموسم الحالى 2023 – 2024، للمرة الثانية على التوالى والرابعة والعشرين فى تاريخه، بعد منافسة قوية مع نظيره فناربخشة، خلال الجولة الأخيرة من المسابقة.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن دورسون أوزبيك، رئيس بطل الدورى التركى، أعلن رغبته فى التعاقد مع 3 لاعبين من ذوى الخبرة خلال الميركاتو الصيفى، لمساعدة الفريق على المنافسة بقوة خلال النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد رئيس جالاتا سراى أنه تحدث مع جميع رعاة النادي، من أجل الحصول على الأموال اللازمة لتحقيق أهدافه خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، والقدرة على تقديم رواتب مغرية للاعبين من أجل إقناعهم بالانضمام إلى الفريق.

وأشار رئيس النادى التركى إلى أنه حان الوقت لتحقيق حلم طفولته، وهو الذي كان يكرره منذ فترة طويلة، بالتعاقد مع النجم الألماني إلكاي جوندوجان، نجم فريق برشلونة الإسباني، والذي حاول جالاتا سراي التعاقد معه خلال الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ورفض وكلاء اللاعب أي عرض مع النادي التركي وقتها، حيث من الواضح أن الوقت لم يكن مناسباً لنجم برشلونة الحالي، لخوض تجربة مع جالاتا سراي، من أجل اللعب وقتها للنادي الكاتالوني، والذي اتفق معه قبل أشهر من نهاية عقده مع السيتي.