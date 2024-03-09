أبو ظبي تستضيف الكأس السوبر السعودية 2024

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، أن العاصمة الاماراتية أبو ظبي ستستضيف الكأس السوبر السعودية 2024، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 11 نيسان المقبل بمشاركة أندية النصر والهلال والإتحاد والوحدة.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه إلى أنّ مباريات الدور نصف النهائي ستنطلق يوم 8 نيسان عند الساعة 20:00 مساءً بتوقيت الرياض، بمواجهة تجمع بين الاتحاد والوحدة في استاد آل نهيان، تليها مباراة الهلال والنصر في استاد محمد بن زايد عند الساعة 22:30 مساءً، ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية بتاريخ 11 نيسان في استاد محمد بن زايد.

واعتباراً من النسخة المقبلة في أبو ظبي، ستحمل الكأس السوبر السعودية هوية جديدة ستطلق قريباً، وهي تعزز مظهر العلامة التجارية للبطولة وفرص الرعاية والتسويق.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أنّ اتفاق الرعاية مع دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي يأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين السعودية والإمارات في مجال كرة القدم وتعزيز جوانب الرعاية بما يُحقق التطلعات المشتركة في دعم تبادل وتطوير الخبرات بما يتعلّق بالفعاليات الرياضية.