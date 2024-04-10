أتلانتا يتطلع لخوض تجربة اللعب أمام جمهور أنفيلد بالدوري الأوروبي

قال جيان بييرو جاسبريني مدرب أتلانتا إن فريقه متحمس لخوض أجواء ملعب أنفيلد للمرة الأولى عندما يحل ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس.

وتواجه الفريقان في دور المجموعات بدوري الأبطال في 2020، لكن فوز الفريق الإيطالي 2-صفر بملعب أنفيلد لم يكن بحضور جماهيري بسبب جائحة كوفيد-19.

وأبلغ جاسبريني مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء “إنه فريق قوي جدا، غدا سنتواجه على هذا الملعب الرائع مقارنة بما حدث قبل ثلاث سنوات ونصف مع الجمهور. نستحق ذلك.

“كرة القدم للجمهور، خاصة عندما يكون الجمهور متحمسا وتفوز. من المؤسف أن نلعب في ملاعب خالية، كما حدث لأكثر من عام”.

ومنذ مباراتهما الأخيرة، ظل جاسبريني ويورجن كلوب في منصبيهما، وتحدث مدرب أتلانتا عن الإرث الذي سيتركه المدرب الألماني الذي سيرحل عن ليفربول نهاية الموسم.

وقال “يتبقى ثلاثة أو أربعة لاعبين من تشكيلة مباراة 2020، وبالنسبة للمنافس، فإن العدد ربما يكون أكبر بعض الشيء.

“جددوا من أنفسهم، يتضمن الفريق لاعبين شبان، إنه مثال يحتذى به.

“دائما ما كان كلوب استثنائيا في هذا، قال إنه سيرحل لكنه سيترك ناديا متجددا لتحقيق أهداف جديدة”.