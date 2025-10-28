أتلانتا يفرض التعادل على ميلان في الدوري الإيطالي

سجل سامويلي ريتشي هدفا مبكرا، ورد أتلانتا بهدف للاعب أديمولا لوكمان ليفرض التعادل 1-1 اليوم الثلاثاء على ضيفه ميلان الذي أهدر بذلك نقطتين في صراعة ضمن فرق المقدمة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر، بينما يحتل أتلانتا المركز السابع برصيد 13 نقطة.

ويتأهب روما، صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة أيضا، للقاء بارما غدا الأربعاء كما يلتقي إنتر ميلان صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة مع فيورنتينا.

وينفرد نابولي بصدارة الترتيب بعد فوز صعب 1-صفر على ليتشي في وقت سابق اليوم.

وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة الرابعة عندما حاول الدفاع تشتيت كرة من ركلة ركنية لكنها وصلت إلى ريتشي الذي سددها لترتطم بإيدرسون لاعب أتلانتا في طريقها إلى الشباك.

وبعد الهدف المبكر، كثف أتلانتا هجومه وكاد إيدرسون أن يتعادل لكن حارس ميلان مايك مينيان تصدى للكرة ببراعة.

وبعد ضغط متواصل، تعادل أتلانتا في الدقيقة 35 عندما سيطر لوكمان على الكرة ببراعة على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، وتخلص من مراقبه، ثم سدد كرة رائعة في سقف المرمى.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، انطلق دافيد زاباكوستا لاعب أتلانتا وأطلق تسديدة قوية نحو الزاوية العليا، لكن مينيان تألق بشكل كبير في التصدي لها.

وضغط أتلانتا بشكل أكبر بحثا عن الفوز وأجبر ميلان على التراجع للدفاع في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من خلق فرص حاسمة،ليخرج كل فريق بنقطة واحدة من المباراة.