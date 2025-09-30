أتلانتا يقلب تأخره ليفوز 2-1 على كلوب بروج

عاد أتلانتا من تأخره ليفوز 2-1 على ضيفه كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بعدما سجل ماريو باشاليتش هدف الفوز بعد أن حصل على ركلة الجزاء التي أدت إلى هدف التعادل

وسجل الدولي الكرواتي، الذي يخوض موسمه الثامن مع الفريق المنافس في الدوري الإيطالي، هدف الفوز بضربة رأس في الدقيقة 87 من ركلة ركنية ليمنح فريقه الفوز، بعدما كان متأخرا في النتيجة قبل 16 دقيقة من النهاية.

وتقدم الفريق الزائر بهدف سجله كريستوس تزوليس في الشوط الأول، لكن لازار ساماردزيتش سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 74 أعادت أتلانتا إلى المباراة.

وهذه هي أول نقاط الفريق الإيطالي في المرحلة الدوري بعد خسارته 4-صفر أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب في مباراته الافتتاحية لدوري الأبطال في منتصف سبتمبر أيلول، بينما يملك كلوب بروج بالفعل ثلاث نقاط بعد فوزه 4-1 على ضيفه موناكو.

وكان بروج أول من سجل عندما سمح خطأ من مارتن دي رون لكارلوس فوربس بتمرير الكرة إلى تزوليس، الذي راوغ يسارا ويمينا قبل أن يطلق تسديدة مقوسة في المرمى في الدقيقة 38.

وحصل أتلانتا على ركلة جزاء قبل نحو 20 دقيقة من نهاية المباراة عندما اندفع حارس المرمى نوردين ياكيرز لمحاولة إبعاد الكرة عن قدمي باشاليتش لكنه اصطدم بلاعب الوسط بدلا من ذلك وتسبب في احتساب ركلة الجزاء التي نفذها البديل ساماردزيتش بنجاح.

وكان بروج قادرا على انتزاع التقدم مجددا بعد دقيقة واحدة، لكن تسديدة روميو فرمانت مرت بجوار القائم مع وجود حارس المرمى خارج موقعه قبل أن يبدأ ضغط صاحب الأرض ليسجل باشاليتش هدف الفوز بضربة رأس.