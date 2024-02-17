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أتلتيكو مدريد يسحق ضيفه لاس بالماس (5-صفر)

منذ 22 ثانية
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

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سجل ماركوس يورينتي وأنخيل كوريا، اليوم السبت 17 فبراير/شباط 2024، هدفين لكل منهما ليقودا أتليتيكو مدريد لفوز ساحق 5-صفر على ضيفه لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إذ أراح المدرب دييجو سيميوني لاعبين أساسيين قبل مواجهة إنتر ميلان في دور 16 لدوري أبطال أوروبا.

وسجل يورينتي من كرة مرتدة في الدقيقة 14 وبعدها بست دقائق هز الشباك مرة أخرى من مدى قريب بتمريرة حاسمة من كوريا ليمنح التقدم لأصحاب الأرض بهدفين قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل كوريا، الذي أضاع العديد من الفرص في الشوط الأول، أخيرا في الدقيقة 47 بعدما هز الشباك من عرضية لكوكي وضمن المكسب عبر تسجيل ركلة جزاء بعد تعرض صمويل لينو لخطأ داخل المنطقة.

وحل ممفيس ديباي بديلا ليكمل الخماسية في الدقيقة 87.

وتقدم أتليتيكو للمركز الثالث برصيد 51 نقطة متساويا مع برشلونة الذي سيواجه سيلتا فيجو بقيادة رافائيل بنيتز في وقت لاحق اليوم السبت.

ويتأخر أتليتيكو بخمس نقاط عن صاحب المركز الثاني جيرونا و10 نقاط عن المتصدر ريال مدريد ولكل منهما مباراة مؤجلة.

    المصدر :
  • رويترز

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