أتليتيكو مدريد يختم موسمه بثلاث نقاط ضد ريال سوسيداد

اختتم أتليتيكو مدريد مشواره في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 2-صفر على مضيفه ريال سوسيداد اليوم السبت بعد أن سجل الجناح البرازيلي صامويل لينو هدفا في الشوط الأول وأضاف زميله رينيلدو ماندافا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأنهى أتليتيكو، الذي كان قد حسم بالفعل فوزه بالمركز الرابع والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، الموسم برصيد 76 نقطة متفوقا بفارق 11 نقطة أمام أتليتيك بيلباو صاحب المركز الخامس.

وتأهل ريال سوسيداد صاحب المركز السادس للمشاركة في الدوري الأوروبي وقد أنهى الموسم برصيد 60 نقطة.

ويتصدر البطل ريال مدريد ترتيب الدوري برصيد 94 نقطة وبفارق 12 نقطة أمام برشلونة صاحب المركز الثاني و13 نقطة أمام جيرونا صاحب المركز الثالث.

وتقدم أتليتيكو في الدقيقة التاسعة عندما انطلق ماركوس يورينتي على الجهة اليمنى ومرر عرضية زاحفة إلى لينو عند الزاوية البعيدة من المرمى ليسكن الكرة في شباك الحارس أليكس ريميرو.

وتصدى ريميرو وكذلك يان أوبلاك حارس أتليتيكو لعدة كرات وتقلص عدد لاعبي أتليتيكو إلى عشرة لاعبين عندما تم طرد ساؤول نيجيز لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ومن آخر فرصة في المباراة، سجل أتليتيكو الهدف الثاني عبر هجمة مرتدة قادها ألفارو موراتا الذي أرسل عرضية متقنة إلى البديل رينيلدو ليسكنها في الشباك الخالية.