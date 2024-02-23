أتليتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه "خيمنيز" في الفخذ

أعلن أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الليلة الماضية إن ظهيره خوسيه ماريا خيمنيز سيغيب من جديد عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ.

وخرج لاعب منتخب أوروجواي خلال هزيمة فريقه 1-صفر أمام إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي والتي كانت ثاني مباراة يشارك فيها بعد عودته للملاعب عقب تعافيه من نفس الإصابة التي تعرض لها في الشهر الماضي.

وقال أتليتيكو في بيان “اللاعب بدأ في تلقي العلاج بالفعل. عودته للملاعب ستعتمد على تطور الحالة والاختبارات.”

وسيلتقي فريق المدرب دييجو سيميوني في الدوري الإسباني مع ألميريا في ملعب الأخير السبت المقبل قبل أن يواجه أتليتيك بيلباو في إياب قبل نهائي ملك إسبانيا الخميس المقبل. وفاز بيلباو 1-صفر ذهابا.