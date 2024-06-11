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أتليتيكو مدريد يعلن تعيين فرناندو توريس مدربًا للفريق الثاني

منذ 33 دقيقة
فرناندو توريس

فرناندو توريس

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أعلن أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين المهاجم الدولي السابق فرناندو توريس الفائز بكأس العالم سابقا مدربا للفريق الثاني بالنادي المنافس بالدرجة الثانية.

وقال توريس، الذي سبق له تدريب فريق أتليتيكو تحت 19 عاما، في بيان “أقبل الأمر باعتباره تحديا كبيرا مع الكثير من الطموح والطمأنينة عندما نعلم أننا مستعدون”.

وسجل توريس (40 عاما) أكثر من مئة هدف في فترتين مع نادي طفولته أتليتيكو.

وساعد إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا عامي 2008 و2012 ولقب كأس العالم الوحيد للمنتخب الوطني عام 2010.

ولعب أيضا مع ليفربول وتشيلسي وميلان وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مع النادي اللندني. وكذلك توج بالدوري الأوروبي مع أتليتيكو.

    المصدر :
  • رويترز

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