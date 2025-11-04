أتليتيكو مدريد يهزم سان جيلواز 3-1 في دوري أبطال أوروبا

تغلب أتليتيكو مدريد 3-1 على ضيفه أونيون سان جيلواز اليوم الثلاثاء ضمن مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ سجل خوليان ألفاريز وكونور جالاجر وماركوس يورينتي ثلاثة أهداف أبقت آمال فريق المدرب دييجو سيميوني في التأهل.

ويحتل أتليتيكو المركز 14 في الترتيب برصيد ست نقاط حصدها من أربع مباريات، متساويا مع خمسة فرق أخرى، بينما يحتل سان جيلواز بطل بلجيكا المركز 27 بثلاث نقاط.

وبدأ سان جيلواز المباراة بقوة وهدد منافسه عبر الهجمات المرتدة السريعة، لكن أتليتيكو سجل أولا في الدقيقة 40 عندما انطلق جوليانو سيميوني من الناحية اليمنى وأرسل تمريرة متقنة لزميله في المنتخب الأرجنتيني ألفاريز الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وبدأ أتليتيكو الشوط الثاني بشكل أكثر نشاطا وأحرز هدفه الثاني في الدقيقة 72 بتسديدة قوية من جالاجر من داخل منطقة الجزاء، إذ استحوذ على كرة فشل مدافعو سان جيلواز في تشتيتها بالشكل المطلوب بعد هجمة مرتدة سريعة قادها ألكسندر سورلوث.

ورفض سان جيلواز الاستسلام، وقلص الفارق في الدقيقة 81 عندما أرسل سفيان بوفال عرضية من ركلة حرة باتجاه القائم البعيد وارتقى روس سايكس ليحولها بضربة رأس قوية إلى الزاوية اليسرى السفلية.

ومهد الهدف الطريق لنهاية متوترة لأصحاب الأرض الذين نجحوا أخيرا في تأمين نقاطهم عندما أضاف يورينتي الهدف الثالث من متابعة لكرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.