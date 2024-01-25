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أتليتيكو يتأهل لقبل نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب إشبيلية

منذ 56 دقيقة
لاعبو أتليتيكو مدريد

لاعبو أتليتيكو مدريد (رويترز)

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تغلب أتليتيكو مدريد 1-صفر على ضيفه إشبيلية (الخميس 25-1-2024) ليحجز مقعدا في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفضل هدف المهاجم الهولندي ممفيس ديباي.

وكان صاحب الأرض الأفضل في الشوط الأول لكنه لم يتمكن من استغلال الفرص التي سنحت له، وأبرزها ركلة جزاء أهدرها أنطوان جريزمان بعد انزلاقه.

وهز اللاعب الفرنسي الشباك في الشوط الثاني لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 60. كما ألغى الحكم هدفا ثانيا لصاحب الأرض بسبب التسلل بعد انطلاقة من ديباي.

لكن ديباي سجل هدف الفوز في الدقيقة 79 عندما مرت تمريرة أنخيل كوريا بين ساقي سيرجيو راموس.

كما تأهل أتليتيك بيلباو إلى قبل النهائي بتغلبه 4-2 على برشلونة، بينما فاز مايوركا 3-2 على جيرونا متصدر دور الدرجة الأولى أمس الأربعاء وتغلب ريال سوسيداد 2-1 على سيلتا فيجو يوم الثلاثاء الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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