أتليتيكو يستعيد مذاق الفوز على حساب فياريال

استعاد أتليتيكو مدريد مذاق الانتصارات وحقق الفوز الأول له هذا الموسم، إذ سجل بابلو باريوس ونيكو جونزاليس هدفين قادا الفريق للفوز 2-صفر على فياريال اليوم السبت بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ورفع هذا الفوز أتليتيكو إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط من أربع مباريات، بينما كانت الهزيمة هي الأولى لفياريال، وجاءت بعد شهر من بداية الموسم.

وظل فياريال في المركز الرابع برصيد سبع نقاط وبفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر.

وتقدم أتليتيكو مبكرا عندما استغل خوليان ألفاريز هفوة دفاعية في الدقيقة التاسعة ليمرر الكرة إلى باريوس الذي سددها في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف جونزاليس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 52، إذ اخترق الدفاع ليقابل عرضية ماركوس يورينتي من الجهة اليمنى بضربة رأس قوية.

