"أتليتيك بيلباو" يفوز بكأس ملك إسبانيا لأول مرة منذ 40 عاماً

تغلب أتليتيك بيلباو 4-2 بركلات الترجيح على مايوركا ليفوز بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة 24 والأولى منذ 1984 في نهائي مثير أقيم في إشبيلية اليوم السبت في أول لقب يفوز به بعد انتظار دام 40 عاما.

وكان أتليتيك قد خسر نهائي الكأس ست مرات متتالية إضافة لنهائي الدوري الأوروبي أمام أتليتيكو مدريد في 2012.

وتصدى جولين أجيريزابالا (23 عاما) حارس أتليتيك لركلة ترجيح من مانو مورلانيس وأهدر نيمانيا رادونيتش أخرى، بينما أجاد لاعبو أتليتيك تنفيذ ركلات الترجيح وحققوا العلامة الكاملة من علامة الجزاء.

وأبلغ نيكو وليامز الذي اختير رجل المباراة التلفزيون الإسباني متأثرا “صنعنا التاريخ! كنت أحلم بهذا لوقت طويل. بذلت قصارى جهدي من أجل أسرتي وأصدقائي.

“دائما ما كانت الجماهير معنا ويستحقون ذلك، لنستمتع بالفوز. أن أفوز مع نادي حياتي حلم. يمكن للجميع الاستمتاع بالفوز الآن والاحتفال”.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في نهاية الوقت الإضافي.

ورغم هيمنة بيلباو على المباراة إذ بلغت نسبة استحواذه على الكرة 70 في المئة تقريبا، تقدم مايوركا بهدف سجله داني رودريجيز عندما انقض على كرة مرتدة من ركلة ركنية في الدقيقة 21.

لكن أويان سانست أدرك التعادل في الدقيقة 50 وفرض فريقه حصارا على مايوركا.

لكنه أهدر العديد من الفرص للتسجيل، بينها تسديدة وليامز في القائم في الوقت الإضافي. لكن مايوركا صمد تحت الضغط وشكل خطورة في الهجمات المرتدة قبل أن يسقط في ركلات الترجيح.