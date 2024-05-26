أجواء حماسية في رولان جاروس مع انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

شق آلاف المشجعين طريقهم عبر بوابات مجمع ملاعب رولان جاروس تحت سماء ملبدة بالغيوم وفترات من سطوع الشمس لحضور مباريات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الأربع الكبرى لهذا العام التي انطلقت اليوم الأحد في غرب باريس.

وتوارت القبعات الخفيفة المصنوعة من الألياف المجدولة والنظارات الشمسية عن الأنظار في هذا الصباح البارد لكن قد يحتاجها المشجعون في وقت لاحق في ظل التوقعات بوصول درجات الحرارة إلى 22 مئوية.

وبما أن النجم الإسباني رافائيل نادال العائد للمشاركة في البطولة وحامل لقبها 14 مرة سيخوض مباراته أمام المصنف الرابع ألكسندر زفيريف غدا، احتشد المشجعون الباريسيون لمشاهدة مباراة اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقا أمام الإيطالية لوتشيا برونزيتي في المباراة الافتتاحية اليوم على ملعب فيليب شاترييه.

وسيلتقي الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث الذي يرشحه كثيرون للفوز بأول لقب له في فرنسا المفتوحة رغم تعافيه من إصابة في الساعد مؤخرا مع الأمريكي جيه.جيه وولف في المباراة الثانية على الملعب ذاته.

ويحمل بطل مرسيليا ودبي أوجو أومبير آمال الفرنسيين في منافسة الرجال هذا العام ويخوض مباراة أمام لورينزو سونيجو في ملعب سوزان لينجلين الذي يعد ثاني ملاعب البطولة وشهد تركيب سقف جديد قابل للطي.

وخرجت الجماهير الفرنسية بكامل قوتها في ظل مشاركة كارولين جارسيا وريشار جاسكيه وكلوي باكيه وكورنتين موتيه في وقت لاحق.

وسيختتم حامل لقب البطولة سابقا السويسري ستان فافرينكا ومنافسه صاحب المركز الثاني في نسخة 2016 البريطاني أندي موراي فعاليات اليوم التي تتضمن 40 مباراة.