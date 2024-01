أحد نجوم مانشستر يونايتد يغادر ملعب "أولد ترافورد"

أعلن نادي مانشستر يونايتد، عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، انتقال لاعبه الهولندي، دوني فان دي بيك، إلى صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال نادي مانشستر يونايتد في “تدوينة” عبر حسابه على موقع “إكس”: “نتمنى كل التوفيق للاعبنا الهولندي @Donny_Beek6″.

دوني سينضم إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2023/24”.

ولم يكشف فريق مانشستر يونايتد تفاصيل صفقة انتقال فان دي بيك إلى آينتراخت، لكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، كتب عبر حسابه على موقع “إكس”: “سيدفع آينتراخت رسوما منخفضة نظير الإعارة، لكنه سيتحمل الجزء الأكبر من راتب اللاعب الهولندي”.

وأضاف فابريزيو رومانو: “يتضمن عقد الإعارة خيار الشراء مقابل 11 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كإضافات”.

🚨🔴 Official. Donny van de Beek has joined Eintracht Frankfurt on loan deal from Man United.

As revealed weeks ago, Eintracht will pay small loan fee and cover majority of Donny’s wages.

Buy option not mandatory: €11m plus €3m add-ons.

Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/SPCFNPU8EH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2024