أحمد نجار يتوّج بطلاً للبنان في البطولة التاسعة للشطرنج الصيني

شهدت بلدة جل الديب يوماً رياضياً مميزاً مع تنظيم الاتحاد اللبناني للشطرنج الصيني البطولة التاسعة للّعبة، بالتعاون مع نادي العاصفة جل الديب واستضافة الرابطة الاجتماعية في قنايا – جل الديب، وسط مشاركة واسعة من مختلف الأندية اللبنانية. قاد المباريات رئيس الاتحاد العميد الركن المتقاعد إلياس أبو جودة، بمساعدة الحكام العميد المتقاعد مارون منير وغسان أبو ديوان وريتا أبو جودة، فيما تولّى إدارة البطولة طوني خيرالله من النادي المضيف. وحضر البطولة عدد من الشخصيات، أبرزهم رئيس الرابطة الاجتماعية وسام عطية، والعقيد الركن أسامة جوهر رئيس فريق الجيش اللبناني، والمهندس حسن ناصر الدين نائب رئيس الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية، إلى جانب حشد من أعضاء الاتحاد والجمعيات والأهالي والمشجعين. وشارك في المنافسات 47 لاعباً من أندية العاصفة جل الديب، الجيش اللبناني، السنابل بيروت، المشاريع الرياضي بيروت، مدرسة السان جورج بصاليم، الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية، الجمعية الرياضية في دير القمر، السان جورج الزلقا، والبترون الرياضي. وتوزّع اللاعبون على فئتين: الفئة العامة من سبع جولات، وفئة المبتدئين من ست جولات، بمدة 15 دقيقة لكل جولة مع خمس ثوانٍ إضافية. وفي ختام المنافسات، أُعلنت النتائج بعد كسر التعادل، حيث أحرز أحمد نجار لقب البطولة برصيد 7 نقاط في الفئة العامة، تلاه العقيد الركن أسامة جوهر بـ6 نقاط، والمؤهل أول فلوران عيد بـ5 نقاط، فيما تصدّر جاسم خيجو فئة المبتدئين بـ6 نقاط أمام جورج كابول وميكايل معوض. كما نالت لارا حنا ميدالية أفضل لاعبة أمام إليابل حنا، فيما حصل جوني أبو جودة على ميدالية أفضل لاعب تحت 16 سنة أمام جو-حبيب حنا، ونال أنجلو مارون ميدالية أفضل لاعب تحت 12 سنة أمام أنجلو أسود. واختُتمت البطولة بكلمات ترحيب وشكر من رئيس الاتحاد ورئيس الرابطة الاجتماعية، تلتها مراسم توزيع الكؤوس والميداليات والشهادات على الفائزين، وتقديم درع تقديري للرابطة الاجتماعية بشخص رئيسها وسام عطية عربون شكر وتقدير لاستضافتها الدائمة لهذه البطولة ودعمها المتواصل للرياضة اللبنانية.







