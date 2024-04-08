أداء مميز: ماكسي يقود فيلادلفيا لفوز مهم على سبيرز بدوري السلة الأمريكي

حقق تريسي ماكسي 52 نقطة وهي أكبر حصيلة نقاط طوال مسيرته ليقود فريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز في الوقت الإضافي 133-126 على مضيفه سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأضاف كيلي أوبر 26 نقطة لرصيد فيلادلفيا الذي حقق الفوز الخامس على التوالي بينما أحرز كل من زميليه بول ريد وريكي كاونسيل 11 نقطة.

وسيطر ريد أيضا على 10 كرات مرتدة وهي الحصيلة الأعلى بين لاعبي فريقه.

وخاض فيلادلفيا المباراة بدون نجميه المصابين جويل إمبيد وتوبياس هاريس.

وكان فيكتور ويمبانياما أفضل مسجلي سان أنطونيو برصيد 33 نقطة كما استحوذ على 18 كرة مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه في حين أضاف زميله مالاكي برانهام 22 نقطة.

وبفضل 39 نقطة من لاعبه بول جورج فاز لوس أنجليس كليبرز على ضيفه كليفلاند كافاليرز 120-118 بعد تعويض تأخره بفارق 26 نقطة.

وسجل جورج 23 نقطة في الربع الأخير كما سيطر على 11 كرة مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه وأضاف زميله جيمس هاردن 22 نقطة.

ونجح كليبرز في حسم الفوز بعد فشل ماكس ستروس في تسجيل رمية ثلاثية للضيوف مع نهاية المباراة.

وسجل داريوس جارلاند أكبر عدد من النقاط لكليفلاند وهو 28 نقطة بينما سجل ستروس 20 نقطة تماما مثل زميله إيفان موبلي.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز دالاس مافريكس على ضيفه هيوستون روكتس 147-136 في الوقت الإضافي وفاز إنديانا بيسرز في ملعبه على ميامي هيت 117-115.

وفاز جولدن ستيت وريورز على ضيفه يوتا جاز 118-110.