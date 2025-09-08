أداء هولندا يثير التساؤلات رغم تصدر مجموعتها في تصفيات كأس العالم

‭ ‬تتصدر هولندا المجموعة السابعة بعد آخر مبارياتها في تصفيات كأس العالم لكرة القدم لكن مواجهة بولندا ثم ليتوانيا تركت المدرب رونالد كومان أمام المزيد من التساؤلات أكثر من الإجابات.

ويملك المنتخب الهولندي عشر نقاط من أربع مباريات، ويتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن بولندا التي خاضت مباراة أكثر. لكن الأداء خلال التعادل 1-1 مع بولندا يوم الخميس الماضي والفوز 3-2 على ليتوانيا أمس الأحد، تعرض لانتقادات لاذعة.

وقال قائد الفريق فيرجيل فان دايك بعد الفوز الصعب في كاوناس “لم نتمكن من الاستحواذ بشكل جيد، وفشلنا في الفوز بالمواجهات الثنائية ولم نستغل الكرة الثانية أيضا.

“الثلاث نقاط هي الأهم، لكن إذا أردنا التقدم فلا يمكن أن تحدث مثل هذه الأخطاء”.

وتقدم المنتخب الهولندي بسهولة 2-صفر لكنه سمح لليتوانيا، المصنفة 143 عالميا، بتسجيل هدفين سريعين قبل الاستراحة. وكان الهدف الشخصي الثاني لممفيس ديباي في الدقيقة 64 كافيا لمنح هولندا النقاط الثلاث.

وقال فان دايك عن المهاجم الذي سجل الآن 52 هدفا للمنتخب الوطني “كانت أمسية جيدة لممفيس فقط. لكن إذا كنت متقدما 2-صفر ثم تستقبل هدفين سهلين، فإنك تصعب الأمور للغاية على نفسك”.

وأجرى كومان تغييرات بعد التعادل المخيب للآمال مع بولندا في روتردام، سعيا للاختراق أكثر من وسط الملعب والدفع بالمزيد من اللاعبين في نصف ملعب المنافس.

وقال كومان “كانت هناك مخاطرة من جانبنا. ولحسن الحظ لم تكلفنا أي نقاط، لكن كان من الممكن أن يكون الوضع كارثيا.

“لا ينبغي أن نعاني من هذه المشاكل هنا، حتى في نهاية المباراة. اضطررت لإشراك مدافع خامس لتعزيز القوة والسيطرة التمريرات العالية. هذا ليس ما ترغب فيه عادة، لكنني أريد الفوز”.

وأضاف المدرب الهولندي “ليس لدي تفسير حقيقي لأننا لم نظهر ما نستطيع تقديمه هنا في ليتوانيا”.

ويطير المنتخب الهولندي إلى مالطا ثم يستضيف فنلندا في المباراتين المقبلتين من التصفيات الأوروبية الشهر المقبل، على أن يخوض مباراة حاسمة في بولندا منتصف نوفمبر تشرين الثاني القادم.