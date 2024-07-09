أراوخو مدافع أوروغواي يغيب حتى نهاية كأس كوبا أمريكا بسبب الإصابة

قال اتحاد أوروغواي لكرة القدم اليوم الثلاثاء: “إن المدافع رونالد أراوخو سيغيب عن المنتخب الأول حتى نهاية كأس كوبا أمريكا بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة دور الثمانية أمام البرازيل”.

وتعرض أراوخو لإصابة في الفخذ الأيسر خلال الشوط الأول في تعادل أوروجواي سلبيا مع البرازيل، ليعوضه خوسيه ماريا خيمنيز مدافع أتليتيكو مدريد، قبل تفوق بلاده بركلات الترجيح لتبلغ قبل النهائي.

وقال اتحاد اللعبة في أوروجواي في بيان عن مدافع برشلونة “بعد إجراء الفحوصات، تأكد تعرضه لإصابة عضلية”.

ولم يكشف البيان مدة الغياب المتوقعة للمدافع أراوخو لكن وسائل إعلام إسبانية قالت إن مدة غيابه ربما تصل لشهرين.

وتلعب أوروجواي أمام كولومبيا غدا الأربعاء بحثا عن بلوغ المباراة النهائية.