أرتيتا: أرسنال على الطريق الصحيح ومفعم بالطاقة

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة لوتون تاون إن فريقه “مفعم بالطاقة ومتحمس لكل مباراة في سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع اقترابه من المنافسة”.

وتنازل أرسنال عن صدارة الدوري الممتاز لصالح ليفربول بتعادله بدون أهداف مع منافسه مانشستر سيتي لكنه يستطيع العودة للقمة بفوزه على لوتون المهدد بالهبوط غدا الأربعاء.

وسيخوض النادي اللندني عدة مباريات في جدول مزدحم عندما يزور برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت المقبل تليها بعد ثلاثة أيام ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم “نحن نسير على الطريق الصحيح كناد. ما فعله فريق السيدات يوم الأحد يجعلنا فخورين للغاية وهو مهم للغاية أيضا”. وذلك في إشارة إلى فوز فريق أرسنال السيدات على تشيلسي ليحصد لقب كأس رابطة الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وأضاف المدرب الإسباني “هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي تحدث لكن علينا أن نهدف إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير… هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه. الآن نريد أن نغتنم هذه الفرصة ونحقق ذلك”.

ويواجه أرسنال صاحب المركز الثاني مسيرة صعبة في محاولته للحصول على لقب الدوري لأول مرة منذ عام 2004، إذ تنتظره مباريات أمام توتنهام هوتسبير وتشيلسي وأستون فيلا ومانشستر يونايتد لكن المدرب الإسباني متفائل.

وقال قائد أرسنال السابق “نحن نعمل كل يوم بحماس وشغف لتحقيق ذلك ونستمتع باللحظة. أرى الفريق منطلقا ومتحمسا حقا للعب كل مباراة. هذا ما يجب أن يحدث خلال هذه الرحلة حتى النهاية.

“أنا متحمس للغاية ومليء بالطاقة وهذا جزء جميل من الموسم. الأمر مختلف للغاية ولم أكن في هذا الموقف عندما كنت لاعبا (في أرسنال)”.

وأكد المدرب أن المهاجم بوكايو ساكا “بخير” بعد أن اضطر لمغادرة الملعب أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي وأن المدافع يورن تيمبر الغائب من فترة طويلة بسبب الإصابة يملك “فرصة جيدة” للعودة قبل نهاية الموسم.