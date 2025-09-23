الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
أرتيتا: مادويكي سيغيب عن الملاعب "لبضعة أسابيع".. والسبب؟

منذ 41 دقيقة
المدرب ميكل أرتيتا

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن جناح الفريق نوني مادويكي سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

تم استبدال مادويكي، اللاعب الدولي الإنجليزي المنتقل من تشيلسي في نهاية الموسم الماضي، بين الشوطين بعد إصابته.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قد يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

وقال أرتيتا للصحفيين عشية مباراة الدور الثالث من كأس الدوري الإنجليزي غدا الأربعاء أمام بورت فايل “يبدو أنه سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع… سيتعين علينا إجراء فحص بالأشعة له مرة أخرى الأسبوع المقبل.

“شعر بشيء ما في بداية المباراة، وفي الاستراحة كان الألم شديدا”.

وأضاف “لا يبدو الأمر سيئا للغاية. كان محبطا لأنه كان في حالة جيدة. كان يُظهر أداء ثابتًا وسلسا، وكان يبدو تهديدا كبيرا (للمنافس)”.

وتابع أرتيتا أن مدافع أرسنال الإكوادوري بييرو هينكابي، وهو وافد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية، تعرض لإصابة في الفخذ.

وأضاف المدرب “علينا تقييم حالته خلال الأيام القليلة المقبلة. حدث تغيير في احماله التدريبية، إذ لم يخض أي تدريبات تحضيرية للموسم الجديد.

“علينا تقييم حالته خلال الأسبوع المقبل. أعتقد أنها إصابة قصيرة الأمد”.

ويحل الفريق القادم من شمال لندن ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

