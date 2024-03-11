أرتيتا مدرب أرسنال لا يستبعد مشاركة مارتينيلي المصاب أمام بورتو

رفض ميكل أرتيتا مدرب أرسنال فكرة استبعاد جابرييل مارتينيلي المصاب أمام بورتو في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الإمارات غدا الثلاثاء رغم غياب المهاجم البرازيلي عن التدريب للإصابة.

وغاب مارتينيلي عن فوز أرسنال 2-1 على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بعد استبداله في الفوز 6-صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد يوم الاثنين الماضي لتعرضه لجرح في قدمه.

وأبلغ أرتيتا مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين عندما سئل عن أخبار الفريق “(ليس هناك) الكثير من التحديثات.

“لا يزال أمامنا 24 ساعة (قبل المباراة). نحاول إعداد الجميع لمباراة الغد. (تاكيهيرو تومياسو) خاض الجزء الأول (من التدريب) ولم يتدرب جابرييل (مارتينيلي). سنرى ما سيحدث”.

وشارك المدافع الياباني تومياسو، الغائب عن أرسنال منذ هزيمته 2-1 من مضيفه فولهام ليلة رأس السنة، في تدريب اليوم الاثنين.

كما عاد جابرييل جيسوس وتوماس بارتي وأولكسندر زينتشنكو إلى التدريبات بعد غيابهم عن مباراة الذهاب.

ويأمل أرسنال، الذي تعرض لخسارة مفاجئة 1-صفر في مباراة الذهاب بعدما سجل جالينو مهاجم بورتو هدفا رائعا في الوقت المحتسب بدل الضائع، في التأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2010.

وقال أرتيتا “سيتعين علينا بالتأكيد تعديل بعض الأشياء لتحقيق المزيد مما فعلناه (في بورتو).

“نلعب في دوري أبطال أوروبا. التأهل يأتي بناء على نتيجة المباراتين ويجب أن نفعل ذلك غدا”.

وشدد المدرب الإسباني على أهمية المؤازرة الجماهيرية في المدرجات خلال المباراة، مضيفا أن الأجواء بين اللاعبين مثالية.

وقال “أعتقد أن التأثير الذي يمكن أن تحدثه (الجماهير) غدا لا يصدق. لا أعتقد أنهم يدركون ذلك.

“نحتاج (من الجماهير) أن يلعبوا كل كرة معنا… إنها فرصة جميلة أن نعيش إحدى تلك الليالي.

“الترابط بين اللاعبين أمر مذهل. إنه أمر طبيعي. يشعرون حقا ببعضهم البعض. عندما تتاح لهم الفرصة للقيام بشيء أفضل وإخراج شخص ما من المشاكل فإنهم على استعداد للقيام بذلك”.