الأثنين 29 رمضان 1445 ﻫ - 8 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أرتيتا مدرب أرسنال يحذر من خطورة هاري كين

منذ 12 دقيقة
شعار نادي أرسنال

شعار نادي أرسنال

A A A
طباعة المقال

سيسعى أرسنال الذي يقدم مستويات رائعة مؤخرا لتصحيح المسار عندما يواجه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء 9\4\2024 لكنه يخشى وجها مألوفا يعشق هز شباك النادي الإنجليزي.

وفاز بايرن ميونيخ بمباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر بنتيجة 5-1 في آخر مرة التقى الفريقان بالمسابقة عام 2017، وهي نتيجة مذلة أبرزت تراجع أرسنال.

وعاد أرسنال إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ويحقق نجاحا ملحوظا، إذ وصل إلى دور الثمانية لأول مرة منذ موسم 2009-2010، بينما ينافس حاليا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبفضل تألقه حاليا بينما يعاني بايرن، سيواجه أرسنال منافسه الفائز ست مرات بدوري الأبطال وهو المرشح الأوفر حظا لمواجهة الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد.

لكن رؤية هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير السابق في صفوف بايرن ستكون مصدر قلق لجماهير الفريق المضيف.

وسجل كين رقما قياسيا بلغ 14 هدفا في 19 مباراة قمة بين أرسنال وتوتنهام، وسيكون قائد منتخب إنجلترا متحمسا لإسقاط منافس فريقه السابق والمتصدر الحالي للدوري الإنجليزي.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال للصحفيين اليوم الاثنين “عندما تنظر إلى أرقامه خلال السنوات العشر الماضية فهي لا تصدق. يمكنه التسجيل بعدة طرق مختلفة.

“لديه مجموعة لاعبين من حوله يصنعون له فرص التسجيل لكنه ليس وحده فقط بل هناك 10 لاعبين آخرين معه في الفريق.

“نعرف القدرات الفردية لهؤلاء اللاعبين، ونعرف القدرات التي يتمتع بها كين تحديدا، العمل الجماعي هو الخيار الأمثل لمنع حدوث أي مشاكل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كرة القدم - تعبيرية
بوخوم المتعثر في الدوري الألماني ينفصل عن مدربه ليتش
أنطونيو روديغر
روديغر: بلينغهام يملك شخصية قيادية بالفعل في غرفة ملابس ريال مدريد
الدوري الماسي لألعاب القوى
بويستوغوفا-غولييف مهددة بخسارة فضية لندن بعد الإيقاف

الأكثر قراءة

باسكال سليمان
دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
بيان إسرائيلي خطير.. استكملنا استعداداتنا لحرب مع سوريا ولبنان!