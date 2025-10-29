الخميس 7 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
أرسنال أمام بالاس وكارديف ضد تشيلسي بدور الثمانية في كأس الرابطة

يستضيف أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز كريستال بالاس في دور الثمانية بكأس الرابطة لكرة القدم، بينما يستضيف كارديف سيتي المنتمي للدرجة الثالثة منافسه تشيلسي.

ويستضيف نيوكاسل يونايتد حامل اللقب منافسه فولهام، فيما يستضيف مانشستر سيتي، الذي فاز بكأس الرابطة ثماني مرات، برنتفورد.

وستقام مباريات دور الثمانية في الأسبوع الثالث من ديسمبر كانون الأول المقبل

ولم يسبق لأربعة من الفرق الثمانية الفوز بالبطولة، وهي برنتفورد وفولهام وكارديف سيتي وكريستال بالاس.

وخسر ليفربول، الذي حصد لقب كأس الرابطة 10 مرات وهو رقم قياسي، أمام كريستال بالاس 3-صفر في الدور الرابع اليوم الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

