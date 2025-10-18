أرسنال في الصدارة بفوز صعب على فولهام

حقق أرسنال فوزا بشق الأنفس 1-صفر على مضيفه فولهام ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت حيث سجل لياندرو تروسار هدف المباراة الوحيد في لقاء متقارب المستوى في الشوط الثاني.

توغل البلجيكي في منطقة الجزاء المزدحمة ليضع اللمسة الأخيرة على تمريرة جابرييل من ركلة ركنية قبل مرور ساعة من زمن المباراة على ملعب كرافن كوتيدج.

كان أرسنال فقد الصدارة لصالح مانشستر سيتي الذي تغلب على إيفرتون في وقت سابق لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا رد بعرض قوي ليتفوق على منافسه اللندني.

وسجل ريكاردو كالافيوري هدفا للفريق الزائر في الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل كما ألغى حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء في الشوط الثاني لكن فولهام أجبر أرسنال على بذل مجهود كبير من أجل الحفاظ على شباكه نظيفة للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم.

ويملك أرسنال 19 نقطة من ثماني مباريات متقدما بثلاث نقاط على سيتي بينما يتأخر ليفربول حامل اللقب، الذي يستضيف مانشستر يونايتد غدا الأحد، بأربع نقاط عن المتصدر.