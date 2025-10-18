السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أرسنال في الصدارة بفوز صعب على فولهام

منذ ساعة واحدة
نادي أرسنال

نادي أرسنال

A A A
طباعة المقال

حقق أرسنال فوزا بشق الأنفس 1-صفر على مضيفه فولهام ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت حيث سجل لياندرو تروسار هدف المباراة الوحيد في لقاء متقارب المستوى في الشوط الثاني.

توغل البلجيكي في منطقة الجزاء المزدحمة ليضع اللمسة الأخيرة على تمريرة جابرييل من ركلة ركنية قبل مرور ساعة من زمن المباراة على ملعب كرافن كوتيدج.

كان أرسنال فقد الصدارة لصالح مانشستر سيتي الذي تغلب على إيفرتون في وقت سابق لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا رد بعرض قوي ليتفوق على منافسه اللندني.

وسجل ريكاردو كالافيوري هدفا للفريق الزائر في الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل كما ألغى حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء في الشوط الثاني لكن فولهام أجبر أرسنال على بذل مجهود كبير من أجل الحفاظ على شباكه نظيفة للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم.

ويملك أرسنال 19 نقطة من ثماني مباريات متقدما بثلاث نقاط على سيتي بينما يتأخر ليفربول حامل اللقب، الذي يستضيف مانشستر يونايتد غدا الأحد، بأربع نقاط عن المتصدر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

جماهير نابولي
نابولي يخسر 1-صفر أمام تورينو في الدوري
ماكس فرستابن
فرستابن يفوز بسباق السرعة في أوستن بعد انسحاب سائقي مكلارين
الدوري الإسباني - برشلونة ضد سيلتا فيغو
برشلونة ينتزع الفوز 2-1 على جيرونا بفضل هدف أراوخو

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة
دبابة إسرائيلية تقصف جنوب لبنان من شمال إسرائيل
هل نرى قريباً أدوار وسيطة بين حزب الله وإسرائيل على غرار التفاوض بين حماس وإسرائيل؟