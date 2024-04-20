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"أرسنال" يتصدر الدوري الإنكليزي بفوزه على "ولفرهامبتون"

منذ دقيقة واحدة
نادي أرسنال

نادي أرسنال

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سجل لياندرو تروسار ومارتن أوديجارد هدفا لكل منهما ليقودا أرسنال للفوز 2-صفر على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز، السبت 20 نيسان/أبريل 2024، وبذلك يستعيد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 74 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي ثاني الترتيب، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة بعد الفوز 1-صفر على تشيلسي بقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت. ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 71 ولعب مباراة أقل من أرسنال.

وافتتح تروسار التسجيل قبل نهاية شوط أول متواضع عندما وضع سانتياجو بوينو مدافع ولفرهامبتون الكرة في طريقه في محاولة لقطع الكرة من جابرييل جيسوس ووضعها اللاعب البلجيكي في الشباك بتسديدة قوية بيمناه.

وتحسن أداء أرسنال، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد بايرن ميونيخ، في الشوط الثاني وضاعف تقدمه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف سجله أوديجارد من زاوية ضيقة.

    المصدر :
  • رويترز

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