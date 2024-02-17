أرسنال يدك شباك بيرنلي بخماسية نظيفة

واصل أرسنال مطاردة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 5-صفر خارج أرضه على بيرنلي اليوم السبت في مباراة تألق فيها الثنائي مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا.

وسجل أوديجارد هدفا وصنع آخر، فيما سجل ساكا هدفين، ليرفع أرسنال رصيده إلى 55 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي فاز في وقت سابق اليوم 4-1 على برنتفورد.

وتقدم أوديجارد لأرسنال بعد أربع دقائق فقط من انطلاق المباراة، بعد أن استلم الكرة على حدود المنطقة وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

وحصل لياندرو تروسار على ركلة جزاء في الدقيقة 39 بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ولم يتردد الحكم في احتسابها.

وتقدم ساكا لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 41 ليحولها بنجاح في المرمى، رغم محاولة حارس بيرنلي الذي كان قريبا من التصدي للكرة.

وأضاف ساكا الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد دقيقتين من نهاية الاستراحة إثر تمريرة من أوديجارد استلمها الجناح الإنجليزي وتوغل داخل المنطقة وسدد من زاوية ضيقة في مرمى أصحاب الأرض.