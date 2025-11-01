السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أرسنال يرفض اقتراح كريستال بالاس لتأجيل مباراة كأس الرابطة بسبب ضغط المباريات

منذ 51 دقيقة
مدرب أرسنال ميكل أرتيتا-رويترز

مدرب أرسنال ميكل أرتيتا-رويترز

A A A
طباعة المقال

رفض نادي أرسنال طلب كريستال بالاس تأجيل مباراة الفريقين في دور الثمانية من كأس الرابطة الإنجليزية إلى 23 ديسمبر، مشيراً إلى صعوبة خوض مباراتين خلال 48 ساعة فقط.

وقال مدرب أرسنال، ميكل أرتيتا، إن المباراة ستقام في 16 ديسمبر ضمن جدول مزدحم يشتمل على أربع مباريات خلال ثمانية أيام، بينها مواجهة بالاس لمانشستر سيتي في الدوري الممتاز وكوبس الفنلندي في دوري المؤتمر، بالإضافة إلى مباراة خارج أرضه في الدوري الممتاز.

وكان كريستال بالاس قد اقترح تأجيل المباراة لإتاحة وقت كافٍ للتعافي للفريقين، لكنه استبعد بعد محادثات مع الشرطة وهيئة النقل في لندن بسبب محدودية الخدمات العامة، كما رفض أرسنال اللعب عشية عيد الميلاد.

وأشار أرتيتا إلى أهمية مراعاة العدالة ومصلحة اللاعبين في توالي المباريات، محذراً من أن تجاهل هذه المعايير قد يدفع الأندية إلى التفكير في الانسحاب من المسابقات. وأضاف: “هناك خيارات أخرى أفضل بكثير من 23 ديسمبر وقد اقترحناها بالفعل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ايرلينغ هالاند
هالاند يعود لمواجهة بورنموث.. وجوارديولا يترقب جاهزية رودري لإنعاش آمال السيتي
سباق الدراجات النارية
بوليجا يحل محل ماركيز في آخر سباقين بموسم بطولة العالم للدراجات النارية
لاعبو نادي ليفربول
ليفربول يفتقد جهود إيساك وأليسون أمام أستون فيلا

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
الولايات المتحدة - لبنان
واشنطن: لبنان أضاع الفرصة ونستعدّ للأسوأ!
الأمير أندرو . رويترز
الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله