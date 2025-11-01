أرسنال يرفض اقتراح كريستال بالاس لتأجيل مباراة كأس الرابطة بسبب ضغط المباريات

رفض نادي أرسنال طلب كريستال بالاس تأجيل مباراة الفريقين في دور الثمانية من كأس الرابطة الإنجليزية إلى 23 ديسمبر، مشيراً إلى صعوبة خوض مباراتين خلال 48 ساعة فقط.

وقال مدرب أرسنال، ميكل أرتيتا، إن المباراة ستقام في 16 ديسمبر ضمن جدول مزدحم يشتمل على أربع مباريات خلال ثمانية أيام، بينها مواجهة بالاس لمانشستر سيتي في الدوري الممتاز وكوبس الفنلندي في دوري المؤتمر، بالإضافة إلى مباراة خارج أرضه في الدوري الممتاز.

وكان كريستال بالاس قد اقترح تأجيل المباراة لإتاحة وقت كافٍ للتعافي للفريقين، لكنه استبعد بعد محادثات مع الشرطة وهيئة النقل في لندن بسبب محدودية الخدمات العامة، كما رفض أرسنال اللعب عشية عيد الميلاد.

وأشار أرتيتا إلى أهمية مراعاة العدالة ومصلحة اللاعبين في توالي المباريات، محذراً من أن تجاهل هذه المعايير قد يدفع الأندية إلى التفكير في الانسحاب من المسابقات. وأضاف: “هناك خيارات أخرى أفضل بكثير من 23 ديسمبر وقد اقترحناها بالفعل”.