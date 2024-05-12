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أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي بفوزه على مانشستر يونايتد

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 12 - مايو - 2024 9:04 مساءً
فريق أرسنال

فريق أرسنال

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استغل لياندرو تروسار لاعب أرسنال خطأ دفاعيا ليقود فريقه للفوز 1-صفر على مانشستر يونايتد واعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبفوزه الثاني في آخر 17 مباراة خاضها على ملعب أولد ترافورد، ارتفع رصيد أرسنال إلى 86 نقطة قبل مباراة واحدة على النهاية، بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب الذي تتبقى له مباراتان.

وسجل تروسار الهدف في الدقيقة 20 عندما انطلق كاي هافرتس دون مقاومة تذكر في الجانب الأيمن قبل أن يلعب الكرة إلى داخل منطقة الجزاء ليضعها اللاعب البلجيكي في الشباك.

وجاءت الدقائق الأخيرة مشحونة تصدى خلالها أندريه أونانا حارس مرمى يونايتد لمحاولات من البديل جابرييل مارتينيلي وديكلان رايس.

ويحتل يونايتد المركز الثامن قبل مباراتين على النهاية بفارق ثلاث نقاط خلف نيوكاسل في ظل مساعيه لحجز مقعد في بطولة قارية الموسم المقبل.

(إعداد طه محمد للنشرة العربية)

    المصدر :
  • رويترز

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