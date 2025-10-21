أرسنال يسحق أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

اكتسح أرسنال منافسه أتليتيكو مدريد بنتيجة 4-صفر ليحقق انتصاره الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل أداء ساحق في الشوط الثاني على ملعب الإمارات اليوم الثلاثاء.

وما بدأ كمواجهة متكافئة بين الفريقين، تحول إلى اكتساح من جانب أرسنال، بعد أن سجل كل من جابرييل وجابرييل مارتينيلي وفيكتور يوكريش (هدفين)، ليترك فريق المدرب دييجو سيميوني في حالة من الذهول.

وبعد أن سدد خوليان ألفاريز كرة ارتطمت بالعارضة للفريق الزائر، افتتح جابرييل التسجيل بضربة رأس بعد ركلة حرة من ديكلان رايس في الدقيقة 57.

وسجل مارتينيلي الهدف الثاني بعد سبع دقائق من هجمة منظمة، ثم أضاف يوكريش هدفه الأول بعد أن غيرت الكرة اتجاهها، ليواصل أرسنال سيطرته، وينهي اللاعب السويدي صياما تهديفيا دام تسع مباريات مع النادي والمنتخب.

ثم سجل يوكريش هدفه الثاني بعد أن فشل دفاع أتليتيكو مجددا في التعامل مع كرة ثابتة.

ومدد هذا الفوز سلسلة أرسنال الخالية من الهزائم إلى تسع مباريات، ورفع رصيده إلى تسع نقاط في مرحلة الدوري، ليقترب من التأهل إلى دور 16.

أما أتليتيكو، الذي يملك ثلاث نقاط، فسيحتاج إلى إعادة ترتيب صفوفه بعد أن تعرض للهزيمة الأولى في سبع مباريات بكل المسابقات.