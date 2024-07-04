أرسنال يضم الحارس رايا نهائياً بعقد طويل الأمد

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه أكمل التعاقد بشكل دائم مع حارس المرمى الإسباني ديفيد رايا من برنتفورد بعقد طويل الأمد.

وشارك رايا، الذي حل محل الحارس الدولي الإنجليزي آرون رامسديل كخيار أول في أرسنال، في 41 مباراة في جميع المسابقات منذ انتقاله على سبيل الإعارة لمدة موسم من برنتفورد.

وانتقل حارس مرمى إسبانيا (28 عاما) إلى برنتفورد في 2019 بعد فترة مع بلاكبيرن روفرز.

ولم يكشف أرسنال عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنهم دفعوا نحو 27 مليون جنيه إسترليني (34.45 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات رايا.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان “أظهر ديفيد الموسم الماضي مدى أهميته بالنسبة لنا، لذلك نحن سعداء بضمه نهائيا”.

وأضاف “يتمتع بحضور كبير في غرفة الملابس والسعادة لا تسعنا بمواصلة العمل معه.

“نعلم أنه سيعتمد على الأسس القوية التي وضعها الموسم الماضي وسيبني عليها لسنوات طويلة مقبلة وسيستمتع بمزيد من النجاح معنا.

“لدينا مجموعة موهوبة جدا من حراس المرمى وأحب أن أرى العلاقة الطيبة التي تربط الجميع في هذا المركز”.