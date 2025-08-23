أرسنال يعزز هجومه بالتعاقد مع إيزي من كريستال بالاس

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده مع إبريتشي إيزي قادما من كريستال بالاس، ليعود لاعب خط الوسط المهاجم (27 عاما) إلى الفريق الذي يتخذ من شمال لندن مقرا له، بعد أن بدأ مسيرته في فرق الشباب بالنادي.

ولا يعزز التعاقد مع إيزي الذي يمكنه اللعب كجناح أيضا، تشكيلة أرسنال من أجل المنافسة على اللقب فحسب، بل يمثل انتصارا قويا لأرسنال بعد محاولة منافسه المحلي توتنهام هوتسبير بقوة للحصول على خدمات اللاعب.

ولم يُكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل الإعلام البريطانية قالت إن أرسنال دفع حوالي 68 مليون جنيه إسترليني (91.95 مليون دولار) للفوز بخدمات إيزي ومنحه القميص رقم 10.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان “نحن سعداء للغاية بجلب إبريتشي إلى أرسنال. إنه لاعب قوي ومثير سيمنحنا بعدا جديدا في أسلوبنا الهجومي”.

وأضاف “ما يلفت الانتباه بقدر موهبته وذكائه كلاعب هو الطريقة التي عمل بها بجد طوال مسيرته للوصول إلى ما هو عليه اليوم”.

على الرغم من أن توتنهام كان يتفاوض أيضا للتوقيع مع إيزي، فإن أرسنال انقض لإتمام الصفقة بعد تعرض مهاجمه الألماني كاي هافرتس لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ويرفع التوقيع مع إيزي إجمالي إنفاق أرسنال في فترة الانتقالات إلى أكثر من 260 مليون جنيه إسترليني، بعد أن تعاقد أيضا مع ڤيكتور يوكريش ومارتن زوبميندي وكريستيان نورجارد والمدافع كريستيان موسكيرا والجناح نوني مادويكي وحارس المرمى كيبا أريزابالاجا.

وكان موسم 2024-2025 أفضل مواسم إيزي مع بالاس، بعدما سجل 14 هدفا في جميع المسابقات وقدم 11 تمريرة حاسمة، وقاد الفريق اللندني إلى أول لقب كبير له عندما رفع كأس الاتحاد الإنجليزي.

وارتدى إيزي ثوب البطولة في مشوار بالاس بالكأس، إذ سجل في دور الثمانية وقبل النهائي، قبل أن يحرز هدف الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية ويساعد بالاس على التأهل إلى بطولة أوروبية لأول مرة في تاريخه.

وبدأ إيزي مسيرته الاحترافية مع كوينز بارك رينجرز، وأحرز 20 هدفا في دوري الدرجة الثانية لينتقل إلى بالاس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

لكن إيزي كان يأمل دائما في اللعب مع أرسنال، وكشف ذات مرة أن تسريحه من أكاديمية النادي عندما كان بعمر 13 عاما جعله يبكي وأنه كان أصعب شيء مر به.

تم تقديم إيزي لجماهير أرسنال قبل انطلاق مباراة الفريق أمام ضيفه ليدز يونايتد اليوم السبت، في أول مباراة للفريق على أرضه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.