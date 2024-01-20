أرسنال يعود إلى المسار الصحيح بفوز كبير على بالاس بخماسية

عاد أرسنال إلى طريق الانتصارات بطريقة رائعة بفوز كبير 5-صفر على غريمه اللندني كريستال بالاس ليتقدم مركزا واحدا إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل جابرييل هدفا بالرأس من ركلة ركنية كما هز دين هندرسون شباك فريقه بالخطأ بعد عمل رائع آخر من جابرييل ليسيطر فريق المدرب ميكل أرتيتا على الشوط الأول.

ومع أداء بالاس الباهت، زاد لياندرو تروسار التقدم بعد نحو ساعة من اللعب بعد تحرك سريع.

وأكد البديل جابرييل مارتينيلي تفوق أرسنال بهدفين متطابقين تقريبا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأتيحت لبالاس، صاحب المركز 14، بعض الفرص وكاد أن يدرك التعادل عندما تصدى ديفيد رايا لتسديدة جيفرسون ليرما قبل وقت قصير من جعل أرسنال النتيجة 2-صفر.

وأنهى انتصار أرسنال سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في جميع المسابقات وجعله متساويا برصيد 43 نقطة مع أستون فيلا ومانشستر سيتي حامل اللقب.

ويتصدر ليفربول المسابقة برصيد 45 نقطة.