أرسنال يعين جارليك رئيساً تنفيذياً جديداً للنادي

أعلن أرسنال إجراء تعديل كبير في مجلس الإدارة اليوم الجمعة، برحيل تيم لويس نائب الرئيس التنفيذي عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وترقية المدير الإداري ريتشارد جارليك لمنصب الرئيس التنفيذي بأثر فوري.

وعمل لويس الذي تم تعيينه نائبا للرئيس التنفيذي في مارس آذار 2023، مستشارا لشركة كرونكي سبورتس آند إنترتينمت منذ عام 2017، وانضم لمجلس إدارة أرسنال كمدير في سبتمبر أيلول 2020.

فيما شغل جارليك الذي وصل إلى أرسنال في عام 2021 كمدير لعمليات كرة القدم، منصب المدير الإداري في العام الماضي.

وقال جوش كرونكي الرئيس المشارك لأرسنال “أحدث ريتشارد تأثيرا هائلا على جميع الجبهات مع استمرارنا في السعي للفوز بالألقاب وتحقيق الاستدامة المالية ووضع مشجعينا في قلب كل شيء”.

وأضاف “نود في هذه اللحظة أن نشكر تيم على تفانيه والتزامه المستمر تجاه أرسنال في فترة من التغيير الجذري للنادي”.

وتابع “لقد لعب دورا محوريا (في النادي)، وضمن لنا أن نكون في وضع عظيم لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا في طموحنا للفوز بالألقاب الكبرى”.

واحتل أرسنال المركز الثاني في آخر ثلاثة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل غيابه عن اللقب إلى 21 عاما.

وأجرى الفريق العديد من التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية، إذ تعاقد مع المهاجم السويدي ڤيكتور يوكريش الذي طالما طالبت به الجماهير، وعزز هجومه بالتعاقد مع الثنائي الإنجليزي نوني مادويكي وإبريتشي إيزي، كما ضم المدافع الإسباني كريستيان موسكيرا.