السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
أرسنال يهزم بيرنلي ويوسع الفارق في صدارة الدوري

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2025 8:32 مساءً
ديكلان رايس لاعب أرسنال يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه. رويترز

ابتعد أرسنال بفارق سبع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه السهل 2-صفر على مضيفه بيرنلي بعدما واصل تألقه في الكرات الثابتة اليوم السبت.

وافتتح فيكتور يوكريش التسجيل من مسافة قريبة في الدقيقة 14 من ركلة ركنية أخرى شارك فيها ديكلان رايس وغابرييل.

وسيطر أرسنال على مجريات اللعب في الدقيقة 35 ومن هجمة مرتدة سريعة ضاعف تقدمه بضربة رأس من رايس.

ولم تكن لبيرنلي أي محاولة على المرمى في الشوط الأول ورغم أنه شكل خطورة أكبر بعد الاستراحة، نجح أرسنال في الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة السابعة تواليا في كل المسابقات.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 25 نقطة من 10 مباريات، بفارق سبع نقاط أمام بورنموث، ثاني الترتيب الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي غدا الأحد. ويحتل بيرنلي المركز 17 برصيد 10 نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

