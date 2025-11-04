أرسنال يهزم سلافيا 3-صفر ليحافظ على سجله المثالي في دوري أبطال أوروبا

سجل ميكل ميرينو هدفين بعد ركلة جزاء نفذها بوكايو ساكا بنجاح في الشوط الأول ليقود أرسنال للفوز 3-صفر على ملعب سلافيا براج اليوم الثلاثاء ليحافظ على بدايته المثالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بأربعة انتصارات من أربع مباريات دون استقبال أي هدف.

ووضع الجناح الإنجليزي ساكا متصدر الدوري الممتاز في المقدمة في الدقيقة 32 على ملعب فورتونا أرينا بعد أن ارتطمت ضربة رأس من جابرييل في يد قائد سلافيا لوكاس بروفود المرفوعة لأعلى وأكدت مراجعة حكم الفيديو المساعد وجود لمسة يد.

وسجل ميرينو، الذي حل بديلا للمهاجم السويدي ڤيكتور يوكريش الذي أصيب يوم السبت الماضي، الهدف الثاني بتسديدة مباشرة بعد 36 ثانية من بداية الشوط الثاني بعد تمريرة عرضية من لياندرو تروسار غير المراقب.

وجعل النتيجة 3-صفر في الدقيقة 68 بضربة رأس سكنت شباك الحارس ياكوب ماركوفيتش بعد أن أرسل ديكلان رايس الكرة إلى منطقة الجزاء.

ولم يستقبل أرسنال، الذي دفع بماكس دومان (15 عاما) في الشوط الثاني ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، أي هدف في ثماني مباريات متتالية في كافة المسابقات ليعادل الرقم القياسي للنادي الذي سجله عام 1903.

ولا يزال سلافيا بدون أيانتصار في مرحلة الدوري من البطولة القارية وظل برصيد نقطتين.