أرسنال يهزم يونايتد 1-صفر في مباراتهما الأولى بالدوري

سجل ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال هدفا بضربة رأس من ركلة ركنية مبكرة بمساعدة تدخل ضعيف من حارس المرمى ألتاي بايندير في الفوز 1-صفر على مضيفه مانشستر يونايتد في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

رغم تشكيلة جديدة من الوجوه، أثبت فريق ميكل أرتيتا أنه لا يزال خطيرا في الكرات الثابتة بهدف كالافيوري في الدقيقة 13. وتصدى بايندير للكرة بيد واحدة ليحولها في اتجاه كالافيوري الذي وضعها برأسه بسهولة من مسافة متر واحد داخل الشباك.

كان يونايتد الفريق الأفضل وأهدر الوافدان الجديدان ماتيوس كونيا وبرايان مبيومو، إضافة إلى باتريك دورجو، فرصا محققة. وحاصر يونايتد الفريق اللندني في نصف ملعبه طوال معظم الشوط الثاني، وتألق ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال بالتصدي لضربة رأس قوية من مبيومو.

وسجل أرسنال 31 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز من ركلات ركنية منذ بداية موسم 2023-24، متفوقا بفارق 11 هدفا على الأقل على أي فريق آخر، وجاءت وثلاثة من أهدافه الأربعة الأخيرة في الدوري ضد يونايتد من ركلات ركنية.