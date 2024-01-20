أزارينكا تحافظ على سجلها المثالي أمام أوستابنكو وتصعد لدور 16

حافظت فيكتوريا أزارينكا القادمة من روسيا البيضاء والتي سبق لها الفوز باللقب مرتين على سجلها المثالي في مواجهة منافستها اللاتفية إيلينا أوستابنكو عندما فازت عليها للمرة الرابعة في أربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن لتصعد للدور الرابع (دور 16) في منافسات فردي السيدات ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وضمنت أزارينكا الاستمرار في البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي بعد فوزها 6-1 و7-5 على أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة 2017.

وفازت أزارينكا بلقبيها في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك وأظهرت اللاعبة البالغة من العمر 34 عاما مدى استمتاعها بالبطولة بفوزها الرابع على التوالي منافستها اللاتفية اليوم.

وستواجه المصنفة 18 في الدور المقبل ديانا ياستريمسكا بعد أن فازت الأوكرانية المتأهلة من التصفيات بنتيجة 6-2 و2-6 و6-1 على إيما نافارو المصنفة 27.

وقالت أزارينكا بعد فوزها على أوستابنكو التي افتتحت الموسم بفوزها بلقب بطولة أديليد وعودتها إلى قائمة المراكز العشرة الأولى عالميا “كنت أعلم أنها ستكون معركة صعبة.

“شعرت أنني لعبت مجموعة أولى جيدة حقا، وحافظت على الضغط.

“إنها لاعبة فائزة بلقب في البطولات الأربع الكبرى، وكانت في حالة رائعة بعد الفوز باللقب، لذلك كنت أعلم أنها ستعود وتلعب بقوة”.

وأضافت “كنت أحاول فقط العثور على فرصة في تلك المجموعة الثانية للحصول على نقطة واحدة لكسر الإرسال في كل مرة ومحاولة الحصول على فرصتي للفوز”.

وبدأت أزارينكا المباراة بشكل جيد في ملعب مارجريت كورت، وكسرت إرسال أوستابنكو في الشوط الثاني وتقدمت 3-صفر.

كما كسرت الإرسال مرة أخرى في الشوط السادس واقتربت من حسم المجموعة قبل أن تظهر منافستها أي مقاومة حقيقية.

وحصلت أوستابنكو على أول فرصة لكسر إرسال منافستها في المباراة لكنها أهدرتها بارتكاب خطأ سهل وأطلقت أزارينكا ضربة إرسال ساحقة لتفوز بالمجموعة.

وأظهرت المصنفة 11 قوة أكبر في المجموعة الثانية واستغلت نقطة لكسر إرسال منافستها في الشوط الرابع لتتقدم 5-2 لكن أزارينكا ردت كسر الإرسال في الشوط التاسع وحافظت على إرسالها في الشوط العاشر لتتعادل.

واستغلت لاعبة روسيا البيضاء سلسلة من الأخطاء وخطأ مزدوجا من أوستابنكو لتكسر إرسالها مرة أخرى وأنقذت أربع نقاط لكسر إرسالها في الشوط الأخير قبل أن تحسم الفوز في ساعة واحدة و23 دقيقة.

وقالت أزارينكا “سعيدة بحسم المباراة، كانت المواجهة متقاربة في الشوط الأخير.

“كنت أنوي زيادة الضغط عليها قليلا وأجعلها تبذل مزيدا من الجهد. نجحت في استغلال الفرص التي حصلت عليها”.