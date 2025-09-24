أستراليا تحتفظ بلقب بطولة العالم للتتابع المختلط للدراجات على الطرق

احتفظت أستراليا بلقبها في سباق التتابع للفرق المختلطة في بطولة العالم لسباقات الدراجات على الطرق، بعدما حققت الفوز في جولتين من سباق جبلي بطول 20.9 كيلومتر في كيجالي اليوم الأربعاء.

وبعد أن حقق زملاؤهم الرجال أسرع زمن في الجولة الأولى، نجحت النساء في إنهاء السباق بقوة بعد تمسك أماندا سبرات وبرودي تشابمان بالصدارة عند الصعود على المنحدر الأخير المرصوف بالحصى ليحققن الفوز.

وسجل الفريق زمنا مشتركا بلغ 50 دقيقة 34.47 ثانية وهو أسرع بفارق 5.24 ثانية عن فرنسا.

وتأخرت سويسرا، التي تضم في صفوفها بطلة العالم لسباقات ضد الساعة لفردي السيدات مارلين رويسر، بفارق 10 ثوان لتنال الميدالية البرونزية.