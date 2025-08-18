الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
أستراليا تهزم الصين وتحرز لقب كأس آسيا للسلة للمرة الثالثة على التوالي

منذ ساعتين
آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2025 9:34 صباحًا
المنتخب الأسترالي يحتفل بالتتويج بلقب كأس آسيا لكرة السلة

المنتخب الأسترالي يحتفل بالتتويج بلقب كأس آسيا لكرة السلة

‭ ‬حققت أستراليا لقبها الثالث على التوالي في كأس آسيا لكرة السلة عندما أهدر الصيني هو مينغ شوان رمية ثلاثية في اللحظة الأخيرة من المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية، ليتمكن الفريق من رفع الكأس بعد فوزه 90-89.

وسجل كزافييه كوكس، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، 30 نقطة فيما أضاف جايلين جالواي، أفضل لاعب في البطولة، 23 نقطة.

وعوضت أستراليا تأخرها بفارق 15 نقطة في البداية لتحرم الصين من تمديد رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة 17 في تاريخها.

وقال آدم كابورن مدرب أستراليا “الشيء الرئيسي هو أنني فخور جدا بشخصية لاعبينا. كنا متأخرين بفارق 15 نقطة، لكننا رأينا صلابة لاعبينا وقدرتهم على حل المشاكل. لدينا فريق رائع، وهذا برأيي سبب فوزنا”.

وكان هو أبرز لاعبي الصين وسجل 26 نقطة، وقال قائد الفريق تشاو روي إن الاقتراب من حصد اللقب أثبت أن الفريق كان يسير على الطريق الصحيح.

وأضاف “هذه الخسارة تحفزنا حقا. ربما لم تتوقع بعض الجماهير مباراة متقاربة، لكننا قدمنا مباراة رائعة لجماهيرنا.

“هذه الخسارة بفارق نقطة واحدة ستذكرنا بالعمل بجدية والتحسن. اليوم (أمس) مجرد البداية وليس النهاية”.

وانضمت أستراليا إلى تصفيات آسيا بالاتحاد الدولي (الفيبا) قادمة من أوقيانوسيا قبل عقد من الزمان، وساعدها الفوز أمس على البقاء بلا هزيمة في 18 مباراة بكأس آسيا منذ ظهورها الأول عام 2017.

وحصلت إيران على المركز الثالث في البطولة بفوزها على نيوزيلندا 79-73.

