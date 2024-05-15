أستراليا وأوزبكستان تستضيفان النسختين القادمتين من كأس آسيا للسيدات

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، منح حق تنظيم بطولة كأس آسيا للسيدات 2026 إلى أستراليا، بينما تستضيف أوزبكستان النسخة التالية بعدها بثلاث سنوات.

وجاء الإعلان بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد في بانكوك قبل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد غدا الخميس.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “أنا واثق أننا سنشهد نسخة أكثر حيوية وتنافسية (من كأس آسيا للسيدات) في عام 2026 في أستراليا حيث الشغف منقطع النظير بكرة القدم النسائية واضح للغاية.

“(وهذا سيمنح) أوزبكستان الفرصة المثالية لتجاوز كل التوقعات في عام 2029”.

وتستضيف أستراليا، التي شاركت في تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 مع نيوزيلندا، كأس آسيا للمرة الثانية بعد أن نظمت المسابقة في 2006 وهو نفس عام انضمامها للاتحاد.

وتنظم أوزبكستان أول بطولة قارية للفريق الأول بعدما سبق لها استضافة العديد من البطولات على مستوى الشباب.