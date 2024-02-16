أستون فيلا: كمارا سيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم بسبب إصابته

قال مدرب أستون فيلا، أوناي إيمري، اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط 2024، إن لاعب الوسط “بوبكر كمارا” سيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي وهو ما يمثل ضربة لمساعي الفريق لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض اللاعب الفرنسي كمارا (24 عاما) لإصابة في الركبة يوم الأحد الماضي أمام مانشستر يونايتد، وجرى استبداله في الدقيقة 65 خلال خسارة فريقه 2-1 على ملعب فيلا بارك.

ويحتل فيلا المركز الخامس في الدوري متأخرا بنقطة واحدة عن توتنهام صاحب المركز الرابع.

وقال إيمري للصحفيين “عندما يتعرضون (اللاعبون) للإصابة لفترة طويلة، فهذا هو الأسوأ في كرة القدم.

“الأمر أصعب على اللاعب شخصيا عندما يصاب… سيعود تقريبا في سبتمبر أو أكتوبر”.

ويلعب فيلا مع فولهام صاحب المركز 12 على ملعب كرافن كوتيدج غدا السبت.