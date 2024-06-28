الجمعة 22 ذو الحجة 1445 ﻫ - 28 يونيو 2024 |
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أستون فيلا يتعاقد مع الظهير الأيسر ماتسن من تشيلسي

منذ 9 دقائق
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‭ ‬أعلن أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، توصله إلى اتفاق مع تشيلسي للتعاقد مع المدافع الهولندي ايان ماتسن.

ولم يكشف أستون فيلا، الذي احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، عن مدة العقد أو المبلغ الذي دفعه للحصول على خدمات الظهير الأيسر (22 عاما).

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة تتراوح بين 35 و40 مليون جنيه إسترليني (50.54 مليون دولار).

وتعاقد تشيلسي مع ماتسن من أيندهوفن في 2019 وتألق خلال فترات إعارة إلى تشارلتون أثليتيك وكوفنتري سيتي وبيرنلي وبروسيا دورتموند الذي أمضى معه النصف الثاني من الموسم الماضي.

وساعد اللاعب الفريق الألماني على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن هز الشباك في الفوز بدور الثمانية على أتليتيكو مدريد.

ويشارك حاليا مع منتخب هولندا في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا إذ يواجه منتخب رومانيا في دور الستة عشر يوم الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

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